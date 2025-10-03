Luis Ramos está atravesando por su mejor momento en el fútbol colombiano, pues no solo es titular en la ofensiva del América de Cali, sino también está contribuyendo con goles en este segundo semestre de la temporada. Este presente le cae a pelo a propósito de la última convocatoria de la Selección Peruana, en donde fue considerado por Manuel Barreto dentro de los 25 elegidos que comandarán el plantel para enfrentar a Chile el próximo 10 de octubre, en un amistoso a disputarse en La Florida, Santiago.

El último jueves, justo el día en que se anunció la nómina de la ‘Blanquirroja’, Ramos marcó un golazo desde fuera del área en el triunfo por 2-1 del América de Cali sobre Junior de Barranquilla, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Este fue su décimo primer gol en la campaña 2025, conseguidos en 41 partidos contabilizando todos los torneos (Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana).

Con 25 años y un techo aún por conocer, Luis Ramos es uno de los llamados a tomar la posta de Paolo Guerrero tras su retiro de la ‘Blanquirroja’, pues la posición del ‘9’ es uno de los mayores problemas que la Selección Peruana adolece desde hace bastante tiempo. Precisamente por eso Barreto lo llamó, para que continúe su consolidación luego de haber sido parte de la recta final del anterior proceso clasificatorio.

Luis Ramos aún no registra goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, la llegada de ‘Lucho’ a nuestro país podría tardar más de lo esperado, según informó Max Martínez, periodista de El Corrillo de Mao, medio de comunicación de Colombia. Sucede que, si bien los entrenamientos en la Videna están pactados para iniciar el lunes 6 de octubre, es posible que el atacante del América de Cali llegue recién el miércoles 7, o en el peor de los casos se una a la delegación en suelo chileno.

Sucede que el América de Cali visitará a Millonarios el martes 6, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Clausura de la Liga BetPlay. David González, director técnico de los ‘Diablos Rojos’, necesita de sus mejores jugadores para sacar adelante este encuentro en Bogotá, por lo que el propio Ramos ha solicitado al comando técnico de Manuel Barreto unirse después de este partido.

De confirmarse esto, Luis Ramos no tendría muchos entrenamientos con el plantel en Lima, pero sí estará disponible para el choque con Chile. No es el único que tiene chances de ser titular en La Florida, pues Alex Valera está atravesando por un buen momento en Universitario de Deportes y podría ser el elegido por Barreto. Esto lo tendremos más claro con el correr de los días de la próxima semana.

Luis Ramos está a préstamo en América de Cali desde Cusco FC. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).