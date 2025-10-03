Luego de que terminase el último proceso clasificatorio para el Mundial del 2026, donde la Selección Peruana quedó antepenúltima y sin chances de pelear por el repechaje intercontinental, todo hace indicar que comenzará una época de transición en la Videna, en la búsqueda de ampliar el universo jugadores y por fin tener el tan mencionado recambio generacional. En medio de todo esto, Ricardo Gareca concedió una entrevista y habló sobre su trabajo de cuando estuvo en la ‘Blanquirroja’.

En diálogo con Pase Filtrado, el nacido en Tapiales lamentó el hecho de que tras su salida de la Selección Peruana, muchos jugadores que militaban en el extranjero hayan regresado a la Liga 1. En su argumentación, cuestionó a aquellos que alguna vez pusieron en duda su trabajo como seleccionador, criticando sus decisiones y exigencias.

“Nos fuimos nosotros del cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron para acá al medio local. Aquellos que de pronto me preguntan qué es el trabajo de la selección nacional, me gustaría que ellos viertan cuál es el trabajo de la selección nacional”, afirmó.

En esa misma línea, contó que una de sus labores era convencer a sus futbolistas de la importancia de mantenerse en el exterior, no solo por lo que significa en términos de exigencia y competitividad en comparación con fútbol peruano, sino también por el ejemplo que debían darles a las generaciones que estaban detrás esperando su oportunidad.

“Perú tenía jugadores importantísimos en el extranjero, hoy en día ya no lo tiene. El trabajo mía era hacerles entender que se quedaran allá, para nosotros era una obligación que se queden y triunfen allá porque era el puente y era la imagen que necesitaban los jóvenes para darse cuenta que Perú necesita tener cada vez más gente en el extranjero, no más gente en el medio local”, añadió.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección de Chile durante las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Al hablar sobre el talento del futbolista peruano, Ricardo Gareca reafirmó la tesis que sostuvo cuando llegó a la Selección Peruana en el 2015, en donde destacó las condiciones del material humano que tenía a su disposición. Eso sí, volvió a ser crítico con las condiciones en las que este talento crece, sin las herramientas necesarias para estar a la altura de la máxima exigencia.

“Es un desperdicio el talento peruano, no se le ofrece nada. Yo estoy en las antípodas de aquellos que piensen que no hay material. No hay una reunión donde las presidencia de la República, los dirigentes y la empresa privada se pregunten qué está pasando con el fútbol peruano”, acotó.

Por último, el ‘Tigre’ cuestionó que la opinión pública se centra solo en hablar del recambio generacional sin un plan serio en el mediano plazo, volviéndose un círculo vicioso que no favorece en nada a la ‘Bicolor’. “Lo que piden muchos es recambio; el recambio es volver a comenzar y así está Perú, vuelve a comenzar, vuelve a comenzar y vuelve a comenzar. ¿Hasta cuándo?”, aseveró.

Por estos días, Gareca está a la expectativa de un nuevo reto profesional tras su último paso por la Selección de Chile, donde no consiguió el objetivo de clasificar al Mundial del próximo año. En cuanto a la ‘Blanquirroja’, recientemente se anunció la primera lista de convocados de Manuel Barreto, con miras al amistoso del 10 de octubre frente a Chile; se trata de una nómina novedosa, con muchos rostros jóvenes y en donde destaca la presencia de Felipe Chávez, volante del Bayern Múnich.

Ricardo Gareca clasificó a la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

