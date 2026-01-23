Real Madrid, tras una importante goleada a favor en la Champions League ante Mónaco, en lo que fue el primer triunfo internacional de Álvaro Arbeloa como director técnico, tiene la gran oportunidad de tomar la punta de LaLiga, cuando este sábado 24 de enero reciba a Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 21 del campeonato.

Los blancos marchan en la segunda posición del torneo con 48 puntos, solo uno menos que su clásico rival y líder, Barcelona, que jugará todavía el domingo 25 del mismo mes ante Real Oviedo en calidad de local.

Tras una dolorosa derrota y eliminación en Copa del Rey ante el modesto Albacete de la Segunda División, en el estreno del novel entrenador español, el clima estaba aún muy cargado. Incluso, pese a ganar por el torneo doméstico a Levante, se escucharon algunos silbidos por parte de la afición.

El rival de turno, Villarreal, no será nada sencillo y, de hecho, marcha en la tercera casilla del campeonato con 41 puntos, pero un partido pendiente. Los dirigidos por Unai Emery tienen una chance de oro se acercarse aún más al primer lugar que ostentan los culés.

Con su máxima figura Kylian Mbappé ya recuperado de la lesión que sufrió a finales de 2025, Real Madrid busca recuperar el paso y su mejor versión en semanas clave en las que se juega la clasificación en Champions League y LaLiga.

El equipo llega con el mejor ánimo tras la goleada sobre Mónaco. (Foto: Real Madrid)

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Villarreal por la jornada 21 de LaLiga será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN y Disney Plus, además de por DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Todas las incidencias las tendrás en la web de Depor.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Viallrreal por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este sábado 24 de enero y comenzará a las 3:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 4:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 5:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.

