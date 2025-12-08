A pesar de que el 3-0 sobre Athletic Club parecía dejar un mensaje esperanzador en medio de una temporada bastante irregular para el Real Madrid, la caída por 2-0 a manos del Celta de Vigo cambió totalmente el panorama y parece que en la interna de la institución blanca la paciencia está por acabarse. Y es que no solo son los resultados, sino también el escaso funcionamiento colectivo del equipo, lo que expone gravemente el trabajo de Xabi Alonso.

En la previa, Real Madrid tenía todos los argumentos a favor para quedarse con los tres puntos en el Estadio Santiago Bernabéu, evitando que el Barcelona se alejara más luego de su triunfo por 5-3 ante el Real Betis. Sin embargo, Celta de Vigo jugó sin complejos y dejó en evidencia que cuando hay ambición de por medio, el rival que tiene enfrente se empequeñece por más que su plantilla sea una de las más costosas de Europa.

Tras eso, la noche se hizo larga en la capital española. Mientras los hinchas masticaban su enojo en sus casas, en las oficinas del Santiago Bernabéu hubo una reunión de urgencia encabezada por el presidente Florentino Pérez. Además de buscar explicaciones a la derrota –lo que deja un balance de dos triunfos en los últimos siete partidos–, este gabinete analizó el futuro inmediato del comando técnico de Xabi Alonso, ya que el próximo reto que tienen por delante es el Manchester City de Pep Guardiola.

Si bien la apuesta por Xabi estaba justificada en su proyección como entrenador tras encaminar al Bayer Leverkusen a tres títulos (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), además de plantearle cara al siempre dominador Bayern Múnich, la situación actual del Real Madrid lo pone contra las cuerdas. Y es que según reveló Marca, el resultado del encuentro ante los ‘Citizens’ podría provocar su salida temprana.

Xabi Alonso firmó por el Real Madrid hasta junio del 2028. (Foto: Getty Images)

Florentino Pérez y su cúpula esperan una reacción de los jugadores luego del desastroso rendimiento que tuvieron frente al Celta de Vigo, haciendo énfasis en las medidas que tomará Xabi Alonso para cambiar todo esto de un partido a otro. Así pues, si Manchester City se va del Bernabéu con una victoria, solo sería cuestión de horas para que el Real Madrid se quede sin director técnico.

Ojo, los futbolistas no están libres de culpas en toda esta situación. Aunque el equipo no muestra una idea colectiva consistente, lo cual es responsabilidad del entrenador, el área deportiva espera que haya rebeldía por parte del plantel. De no haber una mejora, está claro que se avecina un mercado de pases bastante movido cuando finalice la primera mitad de la temporada.

El Real Madrid pasó, en poco más de un mes, de estar por encima del Barcelona con cinco puntos de ventaja, a quedarse como escolta en la tabla de posiciones con cuatro puntos por debajo. ¿Qué pasará si se va Xabi? Zinedine Zidane, un viejo conocido, suena como una alternativa a la mano. A lo lejos, Jürgen Klopp podría ser una opción, pese a su decisión de no dirigir tras su exitoso paso por el Liverpool. Veremos qué sucede luego del miércoles.

Real Madrid mostró su peor versión ante el Celta de Vigo. (Foto: AFPA)

¿Cuándo volverá a jugar el Real Madrid?

Después de perder por 2-0 a manos del Celta de Vigo, Real Madrid volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba al Manchester City, en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. Dicho duelo se disputará este miércoles 10 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España) y tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming disponible en plataformas como Disney Plus, Zapping, DGO y Movistar TV App. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.