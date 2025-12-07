Luego de la eliminación en los play-offs, Sergio Peña fue uno de los principales apuntados por el hincha de Alianza Lima. No le perdonaron haber entrado para asegurar la clasificación, cometer la falta para el posterior gol de Martín Távara que selló el 3-3 y de paso fallar desde los doce pasos el primer penal de la tanda. Por ello, en medio de las notificaciones que saltaron en su cuenta de Instagram, el volante aprovechó para subir una historia brindando un comunicado abierto a todo el pueblo blanquiazul.

El también seleccionado nacional comenzó dicha carta hablando de sus inicios en el fútbol posteando una foto en las divisiones menores de Alianza Lima junto a su hermano mayor. “Estos somos mi hermano y yo cuando teníamos 10 y 11 años, cuando ya éramos parte del club al cual toda nuestra familia amamos y respetamos desde que tenemos uso de razón”, dice el primer párrafo de su comunicado en sus redes sociales.

“Nací y crecí en un mundo y en un círculo que por donde caminabas todo era de Alianza, me maté trabajando durante muchísimos años para lograr mis objetivos, para cumplir el sueño de jugar en Alianza, llegar a la selección, jugar en Europa, pero nada de esos sueños se comparan con el que aún tengo en mi cabeza y en mi corazón que es salir campeón con el club que me vio crecer y me dio la oportunidad de lograr los objetivos mencionados”, dice a continuación dicha publicación.

Acto seguido, pidió disculpas a todo el pueblo blanquiazul por el penal fallado ante Sporting Cristal. “Pido disculpas por el penal fallado ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se lo esperaban, nunca hice nada con mala intención y como repito, amo Alianza, siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase”, señaló al respecto.

Post completo de Sergio Peña en sus historias de Instagram. (Captura)

Enseguida, señaló que su propósito con el club es salir campeón tarde lo que tarde. “Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño y de toda mi familia (...) porque así somos en casa, hinchas a muerte de Alianza y el error de ayer fue fallar el penal, pero no el atreverse a patearlo y eso es algo de lo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al final nunca me voy a reprochar el no atreverme”, posteó el volante.

Sergio Peña también dejó un mensaje para sus compañeros: “Respeto al club, respeto a mis compañeros y respeto a cada uno de los hinchas que están con nosotros a muerte, sé que esto genera morbo y odio, pero yo sigo y seguiré de pie mientras vista esta camiseta y no me voy a morir sin salir campeón con este hermoso club”.

Para finalizar, le habló a los hinchas de Alianza Lima. “Soy de Alianza y así como ustedes no se rinden en las tribunas y dan la vida por nosotros, yo y mis compañeros lo haremos por ustedes y seremos campeones, cumplí todo lo que me propuse en la vida y cada una de esas metas tuvieron caídas, esta no será la excepción”, comentó.

Se despidió señalando que “yo no quiero callar bocas, yo quiero hacerlos felices y hacer aún más grande este club y eso lo lograremos juntos. ARRIBA ALIANZA”. El volante tiene contrato con el cuadro de La Victoria hasta fines del 2028 y, salvo un giro de 180 grados, se mantendrá en el equipo blanquiazul la siguiente temporada.

Tras la salida de Néstor Gorosito: seis futbolistas que tampoco seguirán en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

