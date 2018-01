Barcelona no pudo hacerse con los servicios de Leon Goretzka , un volante que venían siguiendo hace unos meses y que finalmente fichó por el Bayern Munich. El error en la directiva culé, que priorizó la contratación de Philippe Coutinho, es un hecho que el Real Madrid no piensa tener de cara a la próxima temporada. Tal como reportan medios en España, Florentino Pérez tiene en mente fichar a Max Meyer, el otro talento del Schalke 04 y que el presidente lo vería como un buen jugador de recambio para sus actuales figuras.



Con 22 años, y 17 partidos en la presente Bundesliga, Meyer es una de las razones por las que el Schalke 04 se mantiene en el tercer lugar de la liga alemana y con amplias posibilidades de regresar a la Champions League, torneo que hace años disputaba de la mano de Raúl González y Jefferson Farfán. Ahora los ‘mineros azules’ tienen el futuro del fútbol alemán: Goretzka ya fichó por los muniqueses, Real Madrid espera hacer lo mismo con Meyer.



En cuanto a la presente temporada, Cristiano Ronaldo se reencontró con el gol por partida doble, Gareth Bale y Nacho Fernández celebraron otros dos dobletes y el Real Madrid volvió a ganar en la liga española el domingo, cuando remontó para golear 7-1 al Deportivo La Coruña y recortar momentáneamente diferencias con el líder Barcelona.



Adrián López adelantó al 18vo clasificado Deportivo a los 23 minutos en el estadio Santiago Bernabéu, pero Nacho Fernández empató por los locales a los 32, y el Madrid acabó dando la vuelta al marcador gracias a los tantos de Bale (42 y 58), Luka Modric (68) y Cristiano (78 y 84).



“Cambiamos el chip. Pese al 0-1 pensamos en positivo. Me alegro, porque lo necesitábamos”, reconoció el técnico Zinedine Zidane.



La cuenta la cerraría nuevamente Nacho (88), ya sin Cristiano sobre la cancha, tras recibir el astro portugués un golpe en la consecución del sexto gol, que le produjo una aparatosa cortada en el rostro.



“Por fin ganamos jugando bien y marcando goles. Sabíamos que el día que entrara el primero, ganaríamos como hoy. Jugamos un partido perfecto”, celebró el mediocampista blanco, Carlos Casemiro.