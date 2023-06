En su primera temporada con el FC Barcelona, Robert Lewandowski marcó la diferencia: fue pieza fundamental en la obtención de LaLiga luego de cuatro temporadas. El delantero polaco, de 34 años, ha tenido ofertas de Arabia Saudí en los últimos días. Sin embargo, en declaraciones a Sport Interia, dejó claro que solo piensa en seguir consiguiendo títulos con el club blaugrana, pues su objetivo es continuar en el máximo nivel.

Con el reciente fichaje de Karim Benzema por Al Ittihad, la Liga Profesional Saudí continúa en búsqueda de la llegada de los mejores jugadores del mundo. El exdelantero de Bayern Múnich estaba entre sus planes, pero no contaban con que él no tiene ninguna intención de dejar el Barça, club con el que tiene contrato hasta junio de 2025.

“No hay tema, así que no pienso en eso, porque ¿por qué debería pensar si no hay tema? Sobre todo porque mi contrato todavía dura un tiempo. Veo lo que está pasando (en Arabia) pero no me preocupa, porque tengo otras prioridades en este momento”, dijo el goleador durante su estadía en la selección de Polonia.

Lewandowski, quien anotó 23 goles en la última campaña de LaLiga, está comprometido con el proyecto del Barcelona, que busca volver a dar un salto de calidad y ser competitivo también en competiciones europeas, específicamente en la Champions League, donde no le ha ido nada bien en los últimos años.

Cabe destacar que, en su primera temporada como blaugrana, el delantero anotó un total de 33 goles y dio ocho asistencias en 46 partidos disputados. Asimismo, se convirtió en el primer jugador que consigue ser el máximo anotador de una campaña de LaLiga sin marcar un solo tanto de penal, desde Dani Güiza en la campaña 2007-08.

Lewandowski: concentrado en el partido ante Alemania

La selección de Polonia está enfocada en el partido amistoso ante Alemania, que se disputará este viernes 16 de junio en el estadio PGE Narodowy (Varsovia). El duelo está programado para arrancar desde la 1:45 p.m. (horario en Perú). Unos días después, el martes 20 de junio, el equipo polaco se medirá ante Moldavia por la cuarta jornada del Grupo E de las clasificatorias para la Eurocopa.





