Ya retirado del fútbol, Ronaldinho recorre el mundo y ahora se encuentra en España participando de la Kings League. El ex jugador de la Selección de Brasil también tuvo un gran paso por Barcelona. Fue en Cataluña donde conoció a Lionel Messi y ahora, cerca de los últimos años de carrera, lo invitó a volver al club azulgrana. Para ‘Dinho’, hay una gran historia de respaldo.

“Soy amigo de Messi, me alegro mucho por él. Es muy alegre ver a los amigos conquistando sueños, eso me hace feliz. Soy su amigo. Para mí el mejor es Messi. Me gustaría verlo contento no me importante dónde sea. Después de toda la historia que ha tenido con el Barcelona sería lindo que pudiera acabar su carrera allí”, destacó el brasileño en diario Marca.

Por otro lado, no ha pasado mucho tiempo del fallecimiento de Pelé y el brasileño fue consultado sobre uno de los jugadores más importantes en la historia de país. Para ‘O Rei’, solo hubo palabras de elogio y gratitud por parte del ex Barcelona.

“Pelé fue el más grande, el rey, a todos los brasileños que aman el fútbol y a los que no son brasileños, es imposible que no les guste Pelé. Estar junto a los otros brasileños que han recibido este galardón es un orgullo”, indicó Ronnie en el desarrollo de la entrevista.





Su participación en la Kings League

En la actualidad, Ronaldinho fue presentado como nuevo jugador de la Kings League y viene disputando el torneo de influencers. El astro brasileño es uno de los principales atractivos y es parte del equipo de Ibai con el nombre de “Porcinos FC” y ya ha demostrado su calidad en el campo.

“La Kings League es divertida, estar allí con Piqué y otros amigos. Estamos intentando pasarlo bien”, señaló entre bromas. El carioca brilló con luz propia y apadrinó otra vez a Messi, esta vez en su posible regreso a la Ciudad Condal, al Barça que les vio triunfar.





