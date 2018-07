La Federación Española (RFEF) tiene un caso parecido con el de Julen Lopetegui en el Real Madrid . El español firmó contrato con la entidad madridista, teniendo vínculo con la ‘Furia Roja’ en el Mundial. El mismo caso pasa con Roberto Martínez , quien ha renovado hasta el 2020 con la Selección de Bélgica. El caso es así, pero España quiere a Roberto, pero el entrenador español no quiere que pase una situación como la del propio Lopetegui.



En la cúpula de la RFEF aún no hablado a quien dirige a Bélgica en el Copa del Mundo, aunque sí esperan que el seleccionador no llegue a las semifinales de Rusia 2018 . Seguir avanzando haría que Roberto Martínez se mantenga en su cargo, y obviamente con una oferta laboral más interesante. El caso, si terminan eliminados ‘Los Diablos Rojos’, no sería la misma, puesto que se volvería más interesante el caso de dirigir a España en la próxima Eurocopa.



Los dos entrenadores que también se encuentra en el bolo son Luis Enrique y Míchel. Ambos gustan también en la directiva, de la cual aún presidiría en la dirigencia deportiva, Fernando Hierro. La intención de la RFEF es proponerle que vuelta a sus labores tras el Mundial .



Quique Sánchez Flores quedó fuera de la terna de candidatos. El ex Valencia no cumple por el perfil en la actualidad, por lo que su nombre ya ha quedado borrado.



Roberto Martínez dirige a Bélgica desde el 2016. (Foto: Getty Images) Roberto Martínez dirige a Bélgica desde el 2016. (Foto: Getty Images)