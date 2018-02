El Real Madrid no la pasa bien, Cristiano Ronaldo tampoco. El delantero luso no marca como en temporadas pasadas y el juego del equipo de Zidane no es el óptimo a días de los partidos de octavos de final frente al PSG de Neymar. Sin embargo, Cristiano prefirió no preocuparse del mal momento del equipo y ahora se encuentran en modo Super Bowl 2018. A través de su cuenta de Facebook, ‘CR7’ colgó una imagen de él vestido como jugador de fútbol americano. Obviamente, este ya se volvió viral y ha detenido miles de compartidos en redes sociales.



En cuanto al juego más visto en el deporte, cuatro apuestas de millones de dólares a favor de los Eagles se han registrado a un día de la edición 52 del Super Bowl en el que los Patriots de Nueva Inglaterra acaparan el favoritismo. ¿Habrá hecho alguna Cristiano Ronaldo ?



Cristiano Ronaldo en su versión Super Bowl. (Foto: Captura de Facebook) Cristiano Ronaldo en su versión Super Bowl. (Foto: Captura de Facebook)

El sitio de apuestas William Hill anunció que ha tomado una apuesta de 1,6 millones de dólares para los Eagles, y otra apuesta en línea de un millón, también para el equipo de Filadelfia.



La casa de apuestas deportivas de MGM, de Las Vegas, informó de que registró una apuesta "multimillonaria" en favor de los Eagles.



Hace un día, en las casas de apuestas deportivas del Caesars Palace, se dijo que el 61,4 por ciento de las apuestas y casi el 70 por ciento del dinero que se había apostado estaba en favor de los Eagles.



El movimiento más drástico fue en William Hill, donde el 85 por ciento del dinero apostado favorecía al equipo de Filadelfia.