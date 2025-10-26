España
Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN por internet gratis
Real Madrid vs. Barcelona por la fecha 10 de LaLiga en España. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del clásico aquí.
Posible alineación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Bellingham, Vinícius Jr. y Mbappé.
Real Madrid vs. Barcelona: canales de TV
El partido entre Real Madrid vs. Barcelona se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En México este clásico de España será televisado por Sky Plus y Sky Sports México, mientras que en España a través de Movistar Plus, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV.
Real Madrid vs. Barcelona: horarios del partido
El encuentro entre Real Madrid vs. Barcelona está pactado para este domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; y en España a las 5:15 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en Perú?
El partido de Real Madrid vs. Barcelona en vivo en Perú, válido por la fecha 10 de LaLiga 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada de teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro Tv, entre otros, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.
Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan por la fecha 10 de LaLiga en España.
Posible alineación del Barcelona: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Ferran Torres y Lamine Yamal.