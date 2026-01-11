El Clásico definirá al gran campeón de la Supercopa de España 2026 este domingo 11 de enero. Tras la histórica goleada de 5-0 sobre el Athletic, el FC Barcelona de Hansi Flick busca su decimosexto título frente a un Real Madrid que llega extenuado pero con mucha hambre. El equipo de Xabi Alonso sufrió para eliminar al Atlético, mientras que los culés cuentan con la gran ventaja física de un día extra de descanso para coronarse en Arabia Saudita.

Para quienes buscan cómo ver el FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo por Internet, Win Sports y Win Play Online son las opciones ideales para no perderse ningún detalle hoy. A través de la plataforma oficial de Win Play, los fanáticos podrán disfrutar del derbi en alta definición desde cualquier dispositivo móvil. Asegura tu conexión para vivir la emoción del Clásico.

El Barça llega en estado de gracia con Raphinha y Ferran Torres encendidos bajo la guía estratégica de Flick. Por su parte, el Madrid de Alonso confía en la velocidad de Vinícius Jr. y Jude Bellingham para castigar al contragolpe a la defensa azulgrana. Con solo cuatro puntos de diferencia en LaLiga, este trofeo representa un golpe anímico vital para el resto de la campaña. No te pierdas la señal online y descubre quién levantará la gran copa de España.

¿Dónde ver El Clásico en México? Sigue el FC Barcelona vs. Real Madrid por SKY Sports y SKY Plus HD online. Disfruta de la señal en vivo por internet y no te pierdas ni un detalle de la final de la Supercopa 2026. | Crédito: laliga.com / Composición Depor

¿Cómo ver Win Sports EN VIVO, FC Barcelona — Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DIRECTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido FC Barcelona — Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026:

SATÉLITE CABLE IPTV DIRECTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

Links para ver FC Barcelona — Real Madrid por Win Sports Online (WSO)

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet para ver los siguientes contenidos:

Fútbol Profesional Colombiano (Liga, Copa y Torneo), Liga Femenina de Fútbol, Campeonatos de Tenis, Natación, atletismo, automovilismo, entre otros.

Programas de entrevistas, noticias, análisis, entre otros, conducidos por los mejores periodistas deportivos.

Más de 4.000 videos bajo demanda (VOD) de partidos y programas de la librería de históricos.

Planes de Win Sports Online

PLAN DESCRIPCIÓN PRECIO Partido en vivo (Evento PPV Live) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 Meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD$33,60 Plan Semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan Anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134,99

¿Qué incluye la Suscripción a un plan de Win Sports Online?

La suscripción a Win Sports Online te da derecho acceso a las señales en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+, la librería de programas y la mayoría de los partidos de Liga colombiana, así como la Copa y Torneo producidos y transmitidos por los canales Win Sports y/o Win Sports+ por el término de un (1) mes (30 días), (1) Semestre (180 días) o (1) año (365 días) contado a partir de la fecha de pago. Antes de adquirir este plan, revisa la programación para verificar si el contenido que deseas disfrutar está sujeto a restricción territorial (“Solo para Colombia” por ejemplo).