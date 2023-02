PSG vs. Marsella se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 25 de la Ligue 1 en Francia. El choque se disputará este domingo 26 de febrero desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Velodrome. Los parisinos quieren consolidarse en la punta ante su clásico rival que no se la pondrá nada fácil. Las acciones podrán ser vistas a través de la señal de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Una derrota con Mónaco, seguida de la caída por Champions League en la ida ante Bayern Munich, sembró dudas en un equipo que al menos en el frente interno parecía marchar cómodo rumbo al título.

En la última jornada, la jerarquía de Mbappé y una genialidad de Messi lo salvó ante el Lille, pero quedó en claro que no es un conjunto confiable. Para colmo, perdió a Neymar por una lesión en el encuentro ante los alemanes.

El historial en la Ligue 1 favorece a los parisinos por muy poco: ganaron 34 de los enfrentamientos contra 32 triunfos de los de Marsella. Sin embargo, de los últimos 21 partidos el Olympique ganó solo uno (en 2020, 1-0 en el Parque de los Príncipes).





PSG vs. Marsella: horarios en el mundo

México: 1:45 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:45 p.m.

Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 4:45 p.m.

España, Alemania, Italia y Francia: 8:45 p.m.

El Olympique de Marsella ha tenido una segunda parte de torneo excelente. De los últimos once encuentros ganó nueve, empató uno y perdió uno. Por eso, este equipo que no celebra una liga francesa desde 2010 sabe que si vence a PSG se pone dos puntos y, sobre todo, llenará de dudas e incertidumbre a los de París.

El chileno Alexis Sánchez parece haber encontrado su lugar y es el atacante más destacado de los marselleses, con 9 goles, seguido por el portugués Tavares con 6. En tanto, el lateral Jonathan Clauss se ha erigido como un pilar también en la ofensiva, gracias a 8 asistencias.





PSG vs. Marsella: ¿dónde ver el partido?

PSG vs. Marsella se podrá ver a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para ver disfrutar de la presencia de Lionel Messi y compañía. Otros medio para disfrutar el partido son la señal de Sky Sports y FuboTV.





PSG vs. Marsella: probables alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Vitor Ferreira, Marco Verratti, Fabián Ruiz; Lionel Messi, Hugo Ekitike, Kyilian Mbappé.

Gianluigi Donnarumma; Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Vitor Ferreira, Marco Verratti, Fabián Ruiz; Lionel Messi, Hugo Ekitike, Kyilian Mbappé. Marsella: Pau López; Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares; Cengiz Ünder, Azz-Eddine Ounahi; Alexis Sánchez.





PSG vs. Marsella: ¿dónde jugarán?





