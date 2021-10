Aunque aún no hay nada oficial y el propio técnico español ha preferido no entrar a valorar la posibilidad de su llegada al banquillo azulgrana, el posible arribo de Xavi Hernández a la dirección técnica del FC Barcelona ya viene causando todo tipo de opiniones y hasta revelaciones. La última tiene que ver con uno de los motivos por los cuales el exjugador culé no había aceptado antes volver al Camp Nou. Y la razón apunta a Lionel Messi.

Ya en varias ocasiones, Xavi no ha escondido su deseo de dirigir al Barcelona, pero siempre apuntó que lo haría cuando él sintiera que estaba preparado. En el Al-Saad lo ha ganado todo como técnico desde el 2019, pero en España señalan que la experiencia no era el único motivo de su negativa.

El programa radial El larguero de la cadena SER analiza la llegada del entrenador y el periodista Javier Matallanas da la respuesta a la pregunta de por qué Xavi no llegó antes al Barcelona.

“Xavi no quiso entrenar antes al Barça porque estaba Messi”, asegura Matallanas y da a entender la posición de Xavi sobre las “vacas sagradas” del Barça, los cuales fueron sus compañeros años atrás, y su intención de no chocar con ellos, en especial con el que era el ‘dueño’ del vestuario.

“Para mí lo mejor de la llegada de Xavi es que calma el ambiente. Da más paciencia y confianza, con Koeman ya no la había. Además de la idea de tener un futuro que parece largo. No puedes estar con Koeman que era un muerto viviente. Xavi no quiso entrenar antes al Barça porque estaba Messi”, aseguran desde el medio.

El primer fichaje que pediría

De acuerdo a información del periodista catalán Gerard Moreno, en una charla en el Twitch Jijantes, Xavi Hernández ya ha empezado, desde Qatar, a meter mano en ‘su’ Barcelona, y el primer fichaje que pediría sería nada menos que el de Jules Koundé.

El defensor del Sevilla, que estuvo a punto de salir del club hispalense destino Chelsea en el mercado pasado, sería la gran apuesta del nuevo técnico. Xavi cree que reforzar la defensa es una de las prioridades y necesidades para crear una plantilla con galones para luchar por todo.

