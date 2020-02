En YouTube hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Sin embargo, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es el video del bonito gesto del padre de Reinier con su hijo en la presentación oficial del brasileño como nuevo jugador del Real Madrid.

Tras dar la vuelta a la cancha del estadio Santiago Bernabéu, Mauro Lucius se acercó donde Reinier y le lustró el chimpún en señal de admiración por lo que conseguido con solo 18 años: convertirse en jugador del poderoso Real Madrid. Acto seguido le dio un beso y abrazo, tal como se ve YouTube.

Ya en la rueda de prensa, Reinier Jesus rompió en llanto al recordar su dura infancia y lo mucho que tuvo que sufrir para convertirse en una estrella del fútbol.

“En la presentación me pasó por la cabeza todo lo que viví en la infancia desde que me fui de casa. Pasé mucho tiempo solo en Río sin mi madre, sin mi padre y sin mis hermanas en busca de mi sueño”, dijo antes de no poder contener el llanto, por lo que Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, pidió unos segundos de pausa.

“Cuando hablo de mi familia me emociono”, prosiguió. “Estoy seguro de que todo esto ha sido gracias a ellos y a la familia que está en Brasil, como mi abuela. Todos me han ayudado desde niño a conseguir mi sueño”, subrayó.

Reinier siente que ha cumplido “el sueño” de su familia y se mostró agradecido al Real Madrid por su apuesta: “Lo que estoy viviendo es la realización de un sueño. Jugar en el Madrid era el sueño de mi padre, de mi hermana, de mi madre... Estoy muy feliz por esta oportunidad”.

