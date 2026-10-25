El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico reúne a dos de los principales aspirantes al título en un encuentro que puede influir en la lucha por el liderato.

¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. FC Barcelona desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido mediante las señales y plataformas de ESPN, mientras que en Latinoamérica la transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, según el mercado.

El Barcelona buscará aprovechar su condición de local para imponer su juego ante su eterno rival. El equipo azulgrana llega al clásico con la ambición de mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que el Real Madrid intentará llevarse un resultado importante fuera de casa. Figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé concentrarán buena parte de la atención.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en español se encuentra disponible mediante distintos operadores de televisión por cable y satélite, entre ellos DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son algunos de los números de canal para acceder a la señal.

Canal 466 de DIRECTV .

. Canal 854 de Dish Network .

. Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T.

ESPN Deportes también puede verse a través de servicios de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, según la disponibilidad del canal y el plan contratado.

Para el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, los aficionados en Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN y sus plataformas digitales para acceder a la transmisión en vivo.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, quienes prefieran seguir el clásico en inglés pueden consultar la disponibilidad del encuentro en ESPN Select y en las plataformas digitales de ESPN. La oferta de eventos depende de la programación y del plan contratado.

La plataforma permite acceder a diferentes competiciones deportivas en directo desde dispositivos compatibles. Para ver el partido, los usuarios deben ingresar a la aplicación o al servicio correspondiente y comprobar que su suscripción incluya la transmisión.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

PLAN PRECIO ESPN Select mensual US$12.99 ESPN Select anual US$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

PAQUETE PRECIO CARACTERÍSTICAS ESPN Select Bundle US$19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios ESPN Select Bundle Premium US$29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios Paquete Disney Legacy US$18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select está disponible en diferentes dispositivos compatibles, según el sistema operativo y la aplicación instalada. Entre ellos se encuentran:

iPhone y iPad de Apple.

Teléfonos y tablets Android.

Tablets Amazon Fire.

Amazon Fire TV.

Dispositivos Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Televisores inteligentes LG.

Televisores Samsung con Tizen.

Roku.

Xbox y otras consolas compatibles.

Equipos y dispositivos de streaming compatibles con la aplicación de ESPN.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Los aficionados pueden consultar la señal correspondiente a su operador para seguir el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona.

Si prefieres ver el partido por streaming, Disney+ ofrece contenidos deportivos de ESPN en Latinoamérica mediante los planes que incluyen esa programación. La disponibilidad de canales y eventos depende del país y del paquete contratado.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Telecentro: 105 SD / 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 200 HD / 483 SD / 884 HD; Claro TV: 540 HD / 1510 HD Disney+ Perú DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 200 HD / 483 SD / 884 HD; Claro TV: 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Disney+ Chile DIRECTV: 610 SD / 1621 HD; Movistar TV: 480 SD / 884 HD; Claro TV: 174 SD / 474 HD; VTR: 49 Disney+ México SKY: 548 / 1548; izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; CNT: 302 SD / 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD / 730 HD Disney+ Venezuela DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD / 154 HD Disney+ Uruguay DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Cablevisión Flow: 103 SD / 101 HD / 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD / 503 HD; Claro TV: 93 SD / 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD / 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?

ESPN 2 está disponible en distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. La señal también forma parte de la oferta deportiva de Disney+ en los mercados donde está habilitada.

Los números de canal varían según el operador y el país. Esta tabla reúne las referencias de distribución incluidas en la plantilla para que los usuarios puedan localizar ESPN 2 en su servicio de televisión.

Canales de ESPN 2 por país

PAÍSES CANALES DE ESPN 2 STREAMING Argentina Antina: 25 SD / 155 HD; DIRECTV: 622 SD/HD / 1622 HD; Telecentro: 104 / 1009 HD; Flow: 102 HD Disney+ Chile DIRECTV: 622 SD/HD / 1622 HD; Movistar TV: 482 SD / 886 HD; Entel: 214 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD / 475 HD; Zapping TV: 91 HD Disney+ Colombia DIRECTV: 622 SD/HD; Movistar TV: 202 HD / 486 SD / 886 HD; Claro TV: 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Disney+ Ecuador DIRECTV: 622 SD/HD / 1622 HD; Grupo TV Cable: 202 SD / 734 HD; Claro TV: 90 SD / 590 HD Disney+ Perú DIRECTV: 622 SD/HD / 1622 HD; Movistar TV: 486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD; Claro TV: 54 SD / 521 HD Disney+ Uruguay DIRECTV: 622 SD/HD / 1622 HD; Cablevisión: 100 SD / 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Simple TV: 622 SD/HD / 1622 HD; Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD / 106 SD; CANTV: 503 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD / 403 / 713 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD / 122 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD / 507 SD / 508 HD; Tigo: 510 SD / 702 HD; AXS+: 103 HD Disney+ México SKY: 551; Dish: 338 SD / 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD / 1304 HD; izzi: 508 SD / 895 HD; Totalplay: 558 HD Disney+

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026? Precios por país

Disney+ ofrece contenidos deportivos de ESPN en Latinoamérica mediante el plan Premium, que incluye la programación deportiva correspondiente a cada mercado. Los precios pueden variar según el país, la modalidad de pago y las actualizaciones comerciales del servicio.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PAÍSES PLAN MENSUAL PLAN ANUAL Argentina ARS 18.399 ARS 154.499 Chile CLP 14.190 CLP 119.190 Colombia COP 49.900 COP 418.900 Ecuador US$11.99 US$125.99 Perú S/34.90 S/577.90 México MXN 319 MXN 2.679 Uruguay US$26.99 US$249.99 Venezuela US$16.99 US$141.99 Paraguay US$16.99 US$141.99 Bolivia US$16.99 US$141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes Estándar y Premium en Latinoamérica. Las características de cada paquete varían, especialmente en lo relacionado con los deportes de ESPN, la calidad de imagen y el número de dispositivos que pueden reproducir contenido de manera simultánea.

Plan Disney+ Estándar

Entre las características generales del plan Estándar se encuentran:

Acceso al catálogo de películas y series de Disney+.

Películas y series de Star sin anuncios, según las condiciones del servicio.

Acceso a determinados canales lineales de deportes de ESPN con anuncios, según el mercado y el paquete disponible.

Calidad de video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas en dispositivos compatibles, con límites sujetos a las condiciones del servicio.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium incorpora una oferta deportiva más amplia en los mercados donde está disponible, además de beneficios de reproducción y calidad audiovisual.

Acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones del servicio.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo deportivo de ESPN, incluidos canales lineales y determinados eventos exclusivos, según el país.

Calidad de video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced, cuando el contenido y el dispositivo son compatibles.

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026

Ficha del partido

PARTIDO REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO POR EL CLÁSICO Competición LaLiga EA Sports 2026-27 – Jornada 10 Fecha Domingo 25 de octubre de 2026 Hora en España 9:00 p. m. Hora en México 2:00 p. m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador 3:00 p. m. Hora en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 5:00 p. m. Canal en Estados Unidos ESPN / ESPN Deportes, según la programación Streaming en Estados Unidos Plataformas digitales de ESPN, según el plan Streaming en Latinoamérica Disney+ Premium, según el mercado Estadio Spotify Camp Nou Ciudad Barcelona, España

Análisis de Noé Yactayo

“El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid vuelve a situar frente a frente dos maneras de competir que pueden definir el desarrollo del encuentro: la capacidad azulgrana para asumir la iniciativa y el potencial madridista para castigar cualquier desajuste. En un partido de esta magnitud, el control del mediocampo, la eficacia en las áreas y la respuesta de las principales figuras pueden inclinar la balanza. Más allá de la rivalidad histórica, el resultado también tendrá importancia en la pelea por LaLiga 2026-27, cuando cada punto comienza a adquirir valor en la carrera por el título”.

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy, domingo 25 de octubre, en una nueva edición de El Clásico por LaLiga, con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones en el campeonato. Kylian Mbappé lidera las expectativas ofensivas del conjunto madridista, mientras que Lamine Yamal buscará marcar diferencias por el equipo azulgrana. Los aficionados podrán consultar cómo ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, con señales como ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV, DGO, SKY Sports HD, DAZN y Movistar Plus, según la disponibilidad y los derechos de transmisión en cada país. (VIDEO DE X: @RealMadrid)