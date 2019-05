La 'Pipa' de la paz: Higuaín y David Luiz se reconciliaron tras ganar título de la Europa League [VIDEO]

Limaron asperezas. El cruce que tuvieron en la previa de la final de la Europa League 2019 quedó para la anécdota, una de muy mal sabor para ambos y para Sarri, pero tras el triunfo en Bakú todo quedó olvidado. Gonzalo Higuaín y David Luiz se reconciliaron tras ganar el título del certamen, luego del triunfo del Chelsea 4-1 al Arsenal.

El argentino, que se quedó en el banco de suplentes, y el brasileño se confundieron en un cálido abrazo en el campo, en plena celebración de la victoria de los 'Blues'. Un gesto, además, que fue aplaudido por sus demás compañeros como Willian y César Azpilicueta, quienes se acercaron a abrazar a sus compañeros.



Higuaín y David Luiz se reconciliaron tras ganar título de la Europa League.

El martes, en el último entrenamiento antes de la final, Higuaín y David Luiz tuvieron un fuerte altercado. Incluso casi se van a las manos.



Resulta que el 'Pipita' le fue fuerte en una acción al defensor en la búsqueda de una pelota. Al no recuperarla, el argentino fue nuevamente por ella con cierta vehemencia, pero el brasilero no se quedó tranquilo. Se puso firme y levantó un poco el codo izquierdo en señal de advertencia al ex delantero de Juventus y AC Milan.



Tras esto, el también exjugador del Real Madrid buscó hacer las paces con el defensor central, pero éste le recordó que le fue mal a la hora de querer recuperar el balón. Quién también se robó las cámaras fue el técnico Maurizio Sarri, quien al ver a sus dirigidos optó por terminar el entrenamiento y lanzar, furioso, su gorra. No aguantó nada.

