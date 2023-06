No cabe duda que la final entre Sevilla vs. Roma, por la final de la Europa League, nos regaló emociones de principio a fin. Y es que ambas escuadras dieron lo mejor de sí y definieron el título en la tanda de penales, con un elenco español que se impuso por 4-1 ante los ‘Rojiamarillos’. Eso sí, este encuentro no solo tuvo a los 22 jugadores como protagonistas, sino también a José Mourinho. Y es que el entrenador luso fue el centro de las críticas, luego de protagonizar una discusión con el cuerpo técnico rival. Sin embargo, para ‘The Especial One’ no todo quedó aquí, ya que continuó con su malestar en los túneles del Puskás Arena, donde increpó a los árbitros por su actuar en el cotejo de este miércoles.

Tras recoger la medalla de plata, ‘Mou’ optó por regalarsela a un aficionado, puesto que consideraba que solo se queda “con las de oro y no con las de plata”. Pero, el DT portugués no esperó a que el Sevilla levante la copa frente a sus dirigidos y se fue en busca de los árbitros.

Según la información brindada por la Cadena Ser, la terna arbitral del encuentro fue increpada por el estratega luso. El exReal Madrid no se dirigió a su autobús y se acercó a la furgoneta donde se encuentraban los árbitros. “Eres una p*** desgracia. Fucking UEFA, fucking UEFA”, se le escucha decir al entrenador de la AS Roma.

Cabe resaltar que en la rueda de prensa postpartido, José Mourinho fue muy crítico con el arbitraje: “La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba”.

El balance de Mourinho tras el Sevilla vs. Roma

‘Mou’ explotó contra el inglés Anthony Taylor y aseguró que su actuación perjudicó a Sevilla. “Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla”, acotó.

Eso sí, el DT de la Roma reconoció lo complicado que fue la final ante un duro rival como los ‘Blanquirrojos’. “Se lo he dicho también antes. O salimos de aquí con la copa o salimos muertos. Y salimos muertos. Los jugadores están muertos de cansancio, yo también, física y psicológicamente. Ha sido una final durísima, creo que hemos jugado casi 150 minutos porque los descuentos han sido increíbles”, sentenció.





