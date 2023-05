A solo un día de la gran final de la Europa League, José Mourinho, entrenador de AS Roma, brindó una conferencia de prensa, en donde habló sobre diferentes temas en cuanto al partido. En un momento, el luso se refirió al favoritismo del Sevilla, que ha ganado el torneo en seis ocasiones, y decidió dejarle un mensaje a su colega José Luis Mendilibar. Para el portugués, la “historia no juega” y está seguro que su equipo tiene todo para ser campeón.

El equipo italiano clasificó al partido por el título, luego de superar al Bayer Leverkusen en las semifinales: ganó 1-0 en casa y aguantó en resultado en Alemania. Un hecho histórico para la ‘Loba’, que llega a dos finales consecutivas por primera vez en su historia. Recordemos que ganó la UEFA Conference League en la última campaña.

“Ha sido un trayecto largo, es verdad. Nuestro adversario viene de la Champions. Hemos jugado 14 partidos para estar aquí. Estoy seguro que lo merecemos”, sostuvo ‘Mou’ ante la prensa. “Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso”, agregó al respecto.

Respecto a la “mística” del Sevilla en la Europa League (ha ganado seis finales de seis), el luso señaló lo siguiente: “La historia no juega y mi colega Mendilibar piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar. No tenemos la historia o la experiencia de otros. Pero lo que hemos hecho es histórico. Y pelearemos por ganar”.

Finalmente, Mourinho fue consultado por el presupuesto de su equipo y el rival. “No me digas que no me lo creo (mayor presupuesto de la Roma). Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene...es que entonces los jugadores del Sevilla ganan poco. Nosotros tenemos niños del B. Si estos ganan menos que Lamela, En-Nesyri o Montiel es que son mal pagados”, concluyó.

Sevilla vs. Roma por la final de Europa League

Sevilla y Roma se enfrentan este miércoles 31 de mayo por la gran final de la Europa League, que se realizará en el Estadio Puskás Arena de Hungría. El encuentro está programado para iniciar desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor podrás seguir las incidencias del partidazo.





