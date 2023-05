Domingo 8 de agosto de 2021. Entre lágrimas, Lionel Messi anuncia que abandona el FC Barcelona luego de 17 temporadas. Lo hace con un sentido mensaje y deja abierta la posibilidad de regresar algún día. “Espero poder volver y ser parte de este club en cualquier momento, de cualquier forma y aportar algo para ayudarlo a ser el mejor del mundo”. Las últimas semanas nos han demostrado que ese día ya no está tan lejos, que ver al argentino vestido nuevamente de azulgrana no es un disparate. Las partes involucradas en las negociaciones han acercado posturas. No obstante, hay un malestar en el entorno del astro sudamericano de 35 años, según informa este martes el popular programa El Chiringuito.

Tal como explicado el citado medio español, ni a Messi ni a su círculo más cercano ha gustado la manera en que se viene tratando el tema de su regreso frente a la opinión pública. El primero en hablar fue el presidente Joan Laporta, le siguió el vicepresidente Rafa Yuste y, en las últimas horas, Xavi Hernández no ha podido evitar referirse el ‘culebrón’ del mercado.

En el entorno de Lionel Messi creen que el Barcelona ha empezado a vender la idea de su regreso con aspavientos. Sin tener una oferta concreta sobre la mesa para presentársela al argentino, ni aprobado por LaLiga el plan de viabilidad, en las oficinas del Camp Nou están confiados sobre el éxito de las negociaciones.

“Los Messi no quieren que se repita lo de la renovación y que la culpa parezca de Leo”, se dijo en El Chiringuito en referencia al temor del aún delantero del PSG a que las negociaciones no lleguen a buen puerto, tal como ocurrió en el verano europeo de 2021.

Para muchos hinchas del Barcelona, quedó la sensación de que Messi pudo hacer algo más por quedarse. De hecho, el presidente Laporta llegó a decir tiempo después que esperaba que el capitán de la selección argentina siguiera en el Camp Nou, pero sin recibir un gran sueldo. “Jugar gratis tenía que salir de él, no de mí”, dijo.

Semejantes palabras crearon una fisura en la relación entre Messi y Laporta. Si bien las cosas han mejorado con miras a un posible retorno, Lionel y su íntimo círculo no están del todo contentos con las formas de los altos mandos del cuadro azulgrana.

⚠️"Los MESSI NO QUIEREN que se repita lo de la renovación y que la CULPA parezca de LEO"⚠️



❗️Atención a lo que revela @DarioMonteroG en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/mMDrdq9lJK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2023





¿Cómo llegó Messi al Barcelona?





La ‘Pulga’ comenzó a jugar al fútbol a una edad muy temprana y rápidamente se destacó por su habilidad con el balón. A la edad de 13 años, fue descubierto por el cazatalentos del Barcelona, Carles Rexach, quien quedó impresionado con su habilidad y lo invitó a España para realizar una prueba.

En el examen, Messi demostró su talento al realizar una serie de movimientos impresionantes con el balón. Rexach estaba tan deslumbrado que decidió firmar al rosarino inmediatamente para el equipo juvenil del Barcelona con un contrato en una servilleta de papel.

A partir de entonces, Lionel comenzó a progresar rápidamente a través de las filas del equipo juvenil del Barcelona, demostrando su talento en cada partido. Su debut en el primer equipo llegó en 2004, cuando era solo un adolescente, en un partido amistoso contra el Porto de Mourinho.

Desde entonces, Messi ha jugado un papel fundamental en el éxito del Barcelona, ganando numerosos títulos y convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos hasta que se fue al PSG en 2021.

Lionel Messi jugó 17 temporadas en el Barcelona antes de llegar al PSG en 2021. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR