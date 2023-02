Manchester United y Barcelona juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por el duelo de vuelta de los 16vos de final en Europa League desde Old Trafford. El encuentro se juega este jueves 23 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El partido de ida terminó con un 2-2 en el Camp Nou y ahora definirán su pasaje hacia octavos de final. Solo uno de ello podrá seguir en una de las competencias más importantes de Europa. Mira este partido en la señal de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles en Depor.





El gol de Rashford frente a Barcelona en el Camp Nou. (Video: Manchester United)





Manchester United vs. Barcelona: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Sancho, Rashford, Weghorst.

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Sancho, Rashford, Weghorst. Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Kessié; Raphinha, Lewandowski.





