Manchester United vs. Betis se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por los octavos de final de ida en la Europa League. El choque se disputará en el estadio Old Trafford de Inglaterra este jueves 09 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Los dirigidos por Erik Ten Hag necesitan ‘lavarse’ el rostro tras la goleada sufrida ante Liverpool, mientras que los béticos, quieren ganar para llegar bien a la vuelta. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. No te pierdas los detalles en Depor.

Uno de los equipos más calientes de Europa en las últimas semanas no tendrá una tarea nada sencilla cuando deba recibir este jueves, en Old Trafford, al Betis. Además del buen juego del equipo español, el Manchester United viene de ser humillado en la Premier League tras perder 7-0 como visitante contra el Liverpool. Una derrota que podría hacer tocar tierra a un equipo que venía embalado en todas las competiciones.

Los Diablos Rojos accedieron a octavos de final tras ganarle la serie de playoffs al Barcelona mientras que hace dos semanas se coronó como campeón de la Carabao Cup conta el Newcastle. Gestas que quedaron en segundo plano tras la goleada recibida en Anfield.





Manchester United vs. Betis: horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

El Betis no ha estado tan dominante como el Manchester United, pero la temporada del equipo español no es para nada mala y puede redondearse con un resultado positivo en tierras británicas. Los de Manuel Pellegrini no pierden desde hace cuatro jornadas en La Liga y el pasado fin de semana igualaron 0-0 contra el Real Madrid. Un empate que les valió para mantenerse quintos en la tabla de posiciones a apenas tres puntos de los puestos de Champions League.

De igual forma el Real Betis superó invicto la fase de grupos de la Europa League en un grupo que compartía con la difícil Roma, quien también se encuentra en estos octavos de final del torneo. Una de las claves de la buena campaña de los béticos es que han logrado tener eficiencia de cara el gol y por eso en el campeonato español tienen a Borja Iglesias empatado en el cuarto puesto del máximo cañonero.

El único juego previo entre ambos clubes fue un partido amistoso que disputaron el pasado 10 de diciembre con victoria 1-0 para los béticos. En casa el Manchester United debería de tener todo a su favor para salir airoso del compromiso contra el Betis, pero la duda de cómo el equipo responderá a la goleada recibida en Liverpool durante el fin de semana se mantiene en el aire.

Del costado del Betis, los españoles están en deuda en dar el paso de calidad en compromisos importantes y tienen una gran ocasión para comenzar a pagarla. En los últimos años los equipos españoles han logrado poner en apuros al Manchester, y el Betis está en una temporada en la que le ha jugado muy bien a los grandes de España y a la Roma.





Manchester United vs. Betis: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Shaw, Lisandro, Varane; Fred, Garnacho, Fernandes, Weghorst; Sancho y Rashford.

De Gea; Wan-Bissaka, Shaw, Lisandro, Varane; Fred, Garnacho, Fernandes, Weghorst; Sancho y Rashford. Betis: Rui Silva; Sabaly, Miranda, Luiz Felipe, Pezella; Carvalho, Guido, Luiz Henrique, Rodri, Juanmi y Borja Iglesias.





¿Dónde ver el Manchester United vs. Betis?

El compromiso entre Manchester United y Betis se podrá observar por la señales de ESPN y Star Plus, para toda Sudamérica. Si te encuentras en México, HBO MAX pasará el choque. Por último, si residen en España, el canal que emitirá el duelo será Movistar Liga de Campeones y Movistar+.





Manchester United vs. Betis: ¿dónde juegan?





