Jose Mourinho demostró en la final de la Europa League 2022-23, que se disputó en Budapest (Hungría) el pasado 31 de mayo entre AS Roma vs. Sevilla, que el apelativo de ‘The Special One’ lo tiene muy bien ganado. Y es que el portugués volvió a hacer gala de un polémico comportamiento, razón por la que la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso este miércoles una sanción de cuatro partidos al técnico luso de 60 años. En el máximo ente del fútbol europeo no perdonaron la forma en que se dirigió a las autoridades del encuentro.

La UEFA abrió el pasado 2 de junio un procedimiento disciplinario y lo ha cerrado con la sanción al técnico del club italiano por lenguaje insultante/abusivo contra un oficial de partido; más una multa de 50.000 euros por conducta impropia del equipo y otra en la misma cuantía por encendido de bengalas, lanzamiento de objetos e incidentes de público y daños en el estadio.

Mourinho se mostró muy crítico con el arbitraje el inglés Anthony Taylor en la conferencia de prensa posterior a la final, en la que aseguró que su equipo ya estaba “acostumbrado a la influencia de los árbitros” en sus partidos, y después increpó a éstos en el aparcamiento del estadio

“En una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla”, dijo ante la prensa.

Más tarde, en el aparcamiento y en dirección al árbitro inglés, gritó: “es una puta vergüenza” y “eres una jodida desgracia”.





Multas para la Roma





Además de las sanciones por la final, la comisión disciplinaria de la UEFA impuso otras tres multas al Roma por incidentes en la ida de las semifinales en su estadio frente al Bayer Leverkusen alemán, jugada el 11 de mayo: 30.000€ por lanzamiento de objetos por parte de su público; 32.500 por encendido de bengalas y 18.000 por bloqueo de accesos públicos.

El club tendrá además que cerrar parcialmente su campo en el próximo partido de competición europea en el que sea local. El cierre tendrá que afectar al menos a 6.000 localidades, repartidas en 3.000 asientos en la tribuna norte y otros 3.000 en la tribuna oeste.





José Mourinho explotó contra los árbitros luego de que AS Roma perdiera por tanda de penales contra Sevilla en la final de la UEFA Europa League, 'The Special One' afirmó sentir vergüenza del trabajo arbitral de los colegiados, "Hasta Rosetti dijo que no era penalti y tú no eres capaz" declaró. (Fuente: TV Perú)





