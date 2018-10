El AS Mónaco es uno de los equipos que ha sorprendido en el inicio de las cinco grandes ligas de Europa. No por que sea una máquina en la Ligue 1, más bien porque se encuentra en la zona más baja del torneo francés.



Con Falcao, Jemerson y otros, los hinchas del AS Mónaco se preguntan cómo estaría hoy conformado el once si no hubiera perdido cracks en cada ventana de fichajes. De lejos destacan nombres como los de Mbappé, Silva, Lemar y James.



A continuación, la galería del once potencial del AS Mónaco con los cracks que se fueron y otros que todavía siguen en el equipo. Un club que podría llevarse la Ligue 1 sin problema. Y no solo eso, también le plantaría cara a los más pintados de la Champions League.