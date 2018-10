Ya no va más en el Principalado. El técnico del AS Mónaco , Leonardo Jardim, fue despedido hoy tras la racha de malos resultados y una única victoria en lo que va de temporada, mientras el ex futbolista francés Thierry Henry aparece como favorito para sustituirle.

AS Mónaco hizo oficial en un comunicado colgado en su web el despido Leonardo Jardim, que dirigía el equipo desde el verano de 2014 y que tenía contrato hasta 2020.



Jardim , que condujo al equipo al triunfo en el campeonato de liga en su tercera temporada en 2017, año en el que también alcanzó la semifinal de la Liga de Campeones, ha agotado su crédito en una temporada gris del equipo.



Con la derrota el pasado domingo contra el Rennes, el club del Principado encadenó cuatro consecutivas y su única victoria del año data del pasado 11 de agosto, contra Nantes. Está en puestos de descenso a cuatro puntos de la salvación, pese a que el objetivo de la temporada era subirse al podio.



Leonardo Jardim dirigió a Kylian Mbappé en Mónaco (Foto: AFP). Leonardo Jardim dirigió a Kylian Mbappé en Mónaco (Foto: AFP). Leonardo Jardim dirigió a Kylian Mbappé en Mónaco (Foto: AFP).

El subcampeón francés de la temporada pasada ha hecho de Henry, que jugó en el Principado entre 1993 y 1999, su prioridad para suceder al portugués, según publican varios medios franceses.



El ex campeón del mundo de 1998, actual "número dos" del seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, supondría un cambio en la política del Mónaco, ya que se mostraría menos favorable a la venta de los mejores jugadores y tendría exigencias más caras a la hora de fichar, según "L'Équipe".



FUENTE: EFE