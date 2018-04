AS Mónaco vs. Guingamp juegan este sábado en el Stade du Roudourou por la fecha 34 de la Ligue 1. Los dirigidos por Jardim esperan sacar un triunfo de visita que los mantenga en la segundo posición expectante para la clasificación a la Champions League del próximo año. Puedes seguir el minuto a minuto por Depor.com

Con Radamel Falcao en cancha, Mónaco esperará lavarse el rostro luego de la tormentosa goleada por 7-1 ante PSG por la fecha pasada del torneo francés. Derrota que hizo que los dirigentes tengan que devolverle el dinero a los aficionados que asistieron al Parque de los Príncipes.

Horarios en el mundo País Hora Perú 13:00 Argentina 15:00 México 13:00 Colombia 13:00 Ecuador 13:00 Chile 15:00

El 'equipo del Principado' no podrá contar con su arquero titular Danijel Subasic por decisión técnica, por lo que Sy Badiashile tomará su lugar en la portería.

Esta será la tercera participación de Badiashile en la Ligue 1. Leonardo Jardim también prescindirá de los servicios de Keita Baldé y Stevan Jovetic en ataque. Esperará hasta último momento al defensor Kamil Glik .

Mónaco suma 70 puntos y se encuentra a 17 de alcanzar al PSG, una tarea prácticamente imposible. Por su parte Guingamp, que llega de empatar en su visita a Lille, se mantiene en el puesto 11 con 42.

AS Mónaco vs. Guimgamp: posibles alineaciones



AS Mónaco: Sy Badiashile, Jorge, Jemerson, Glik, Touré, Moutinho, Fabinho, Lopes, Tielmans, Lemar y Falcao



Guimgamp: Johnsson, Rebocho, Sorbon, Kerbat, Ikoko, Grenier, Phiri, Blas, Benezet, Briand, N'Gbakoto