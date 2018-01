AS Mónaco vs. Niza : se enfrentan este martes en el Stade Louis II por la fecha 21 de la Ligue 1. Radamel Falcao comandará el ataque del cuadro de Jardim que, luego de un desastroso comienzo de temporada, espera reponerse y ser el escolta que el PSG merece, a pesar de tener prácticamente el torneo perdido. El cotejo será transmitido por ESPN 2 a partir de las 03:00 p.m. hora Perú y Colombia. También puedes seguir el encuentro por la web de Depor.com.

AS Mónaco, que se encuentra a once puntos de un todopoderoso PSG, buscará vencer a la sensación francesa del torneo pasado: el Niza. Los de Jardim buscarán ser la sombra de un cuadro parisino que no ve la opción de perder la liga.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 03:00 p.m. ESPN 2 Colombia 03:00 p.m. ESPN 2 Ecuador 03:00 a.m. ESPN 2 México 02:00 p.m. ESPN 2 Brasil 05:00 p.m. ESPN 2 Bolivia 04:00 p.m. ESPN 2 Chile 05:00 p.m. ESPN 2 Argentina 05:00 p.m. ESPN 2 Uruguay 05:00 p.m. ESPN 2

AS Mónaco contará con Radamel Falcao en el ataque luego de estar ausente en partido anterior debido a una leve lesión. El colombiano se perdió tres cotejos de su equipo, en donde ganaron dos y se empató uno, teniendo un 2018 todavía invicto.

“Falcao ya regresó al trabajo con el grupo, va mejor, vamos a observar su reacción y si mañana (lunes) se entrena bien, entonces estará (duelo contra el Niza)”, dijo Jardim.

Niza, por su parte, tendrá a Mario Balotelli como opción de ataque, luego de ser suplente algunos partidos por estar fuera de ritmo futbolístico.

AS Mónaco vs. Niza: alineaciones probables

AS Mónaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Jorge; Fabinho, D'Doram, Ghezzal, Jovetic, Lemar; Falcao.



Niza: Benítez; Burner, Marlon, Sarr, Le Marchand; Tameze, Seri, Lees Melou; Srarti, Saint-Maximin; Pléa.