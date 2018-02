Partidazo clave por los puestos de clasificación a la Champions League. El Mónaco de Radamel Falcao recibe al Olympique de Lyon este domingo, en el marco de la jornada 24 de la Ligue 1. El duelo se juega en el Estadio Luis II desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

PAÍS HORA México 2:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. Francia 9:00 p.m.

Se enfrentan el tercero y cuarto de la clasificación. El equipo del Principado está a solo un punto del Lyon (48pts.) y no quiere perder de vista a los equipos que pelean por acceder a la Copa de Europa. Con la cima bastante lejos, PSG es líder con 62 unidades, el objetivo principal de Falcao y compañía es clasificarse a la Champions.



Precisamente el 'Tigre' viene 'on fire', luego de su doblete ante Montpellier para llevar al Mónaco a la final de la Copa de la Liga.



Ahora, el delantero colombiano buscará volver a marcar en Liga, donde no lo hace desde hace dos jornadas, y así intentar dar caza a Cavani, líder de la tabla de goleadores con 21 dianas. Falcao lleva 16, dos menos que Neymar.

Mónaco llega de igualar frente al Olympique Marsella, mientras que el Lyon viene de caer 3-1 en campo del Bordeaux.



De los últimos cinco partidos entre Mónaco y Lyon, el equipo del colombiano solo ha ganado una vez, los demás fueron tres victorias del rival y un empate.