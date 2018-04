Fuerte y claro. Mario Balotelli habló de cómo los problemas de racismo lo han afectado a lo largo de su vida. El ariete de orígenes ghaneses atraviesa por un momento de madurez y no dudó en afirmar que si hubiese sido blanco, habría tenido menos problemas en los clubes donde militó.



“Italia no es un país racista, pero tiene gente racista. En algunos estadios, la gente cantaba ‘no hay italianos negros’, pero soy la prueba que sí que los hay”, contó el delantero del Niza en una entrevista con el portal francés 'So Foot'.



"Soy italiano, nacido y criado en Italia y la ley dice que solo llegué a ser italiano desde que cumplí los 18 años. La ley está equivocada y quizá por eso todavía algunas personas ven el negro como un color de inferioridad”, agregó.



Mario Balotelli añadió que "debemos enseñar a nuestros hijos que todos somos iguales a pesar de las diferencias aparentes". El futbolista reconoció también "que si hubiese sido blanco, habría tenido menos problemas. ¿Me habrían perdonado más rápido? Absolutamente sí”.



El polémico jugador italiano no es convocado a la ‘Azzurra’ desde el Mundial de Brasil 2014, y se mostró apenado de no haber tenido la oportunidad de retornar a defender a su país en la última fecha FIFA.



“Lo estaba esperando. Pensé que me lo merecía. Soy más maduro gracias a mis hijos. Tengo 27 años. Se acabó el tiempo para las chicas”, sentenció.



Los números



Mario Balotelli lleva 22 goles y una asistencia en los 32 encuentros que ha disputado esta temporada con el Niza. Su contrato finaliza en junio de este año y su representante, Mino Raiola, ya dijo hace unas semanas que estaba manejando varias ofertas, entre ellas, una de la Premier League.