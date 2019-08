“Es inaceptable”, sentencia técnico del Marsella luego que Benedetto falle decisivo penal

Dario Benedetto dejó Boca Juniors a mitad de año con la esperanza de hacerse un espacio en el fútbol europeo. Olympique de Marsella sería su nuevo club. De inmediato, se posicionó en el equipo titular; sin embargo, la suerte no lo está acompañando de cara al gol.

Este sábado, en el encuentro ante el Nantes por la Ligue 1, la falta dentro del área a favor de los celeste fue disparada por el argentino. Todos esperaban festejar el gol, pero falló. Normalmente el encargado desde los doce pasos es Dimitri Payet. El técnico Vilas Boas sentenció.

"Les dije a los muchachos: 'Esta es la primera y la última vez que sucede'. Trabajamos bien los penales durante toda la pretemporada con Dimitri (Payet). Obviamente, hubo una intención positiva. Es difícil lo que pasó".

"Cuando me dirijo al banco, Ricardo (Carvalho) me dice: 'Lo va a patear Benedetto'... Estoy enojado. Es un jugador que no ha lanzado un penal, es inaceptable. Normalmente, Darío los tira bien, pero hoy no" , explicó Vilas Boas.



Tras su derrota de la primera jornada por 2-0 contra el Reims y este sufrido empate, André Villas-Boas sigue teniendo mucho trabajo por delante para la reconstrucción del Marsella tras la era de Rudi Garcia.



Florian Thauvin, lesionado, no participó en este partido, pero debería estar de vuelta para la próxima jornada, el 28 de agosto contra el Niza.

