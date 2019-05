¡Mbappé se pone a tres de Messi! El gol de Kylian que le permite soñar en alcanzar Leo en la Bota de Oro [VIDEO]

Kylian Mbappé ya consiguió el trofeo de la Ligue 1 con el PSG y ahora tiene otro objetivo, la Bota de Oro 2019. El francés está a tres goles de Lionel Messi (36) para convertirse en el máximo goleador de Europa. Ante el Reims anotó el descuento (2-1) y sueña con el objetivo.

A los 59 minutos de juego, el centro desde la derecha terminó en la cabeza de Edison Cavani, quien pivoteó y dejó solo a Mbappé en la puerta del área. El delantero solo tuvo que colocar el pie para empujar el balón y gritar el descuento.

Kylian Mbappé anotó el 2-1 ante el Reims. (Bein Sports)

Según apunta Le Parisien, Mbappé está molesto con su entrenador debido a que no lo alineó en dos partidos esta campaña. El ex AS Mónaco considera que de haber jugado, su cifra de goles estaría cerca o al alcance del goleador argentino del Barcelona. Hay que tener en cuenta que no jugó los duelos frente al Estrasburgo y Nantes en la Ligue 1.



Se indica que el internacional con la Selección de Francia (campeón del Mundial Rusia 2018) le habría pedido explicaciones a Tuchel para conocer los motivos de por qué lo dejó fuera. Se encontraba apto para jugar, apuntan.



