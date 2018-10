La admiración que despierta Gianluigi Buffon en el mundo es por demás conocida. Pero hay anécdotas de vestuario que revelan que incluso entre los jugadores, el portero italiano es 'envidiado' por otras figuras de talla mundial, como Dani Alves , con quien se reencontró esta temporada en el PSG tras un curso juntos en la Juventus.

Buffon contó en entrevista para ESPN una reveladora anécdota con el lateral brasileño que ocurrió en las duchas del vestuario del cuadro parisino. Ahí, un Alves muy sincero le confesó lo importante y deseado que es para él una Copa del Mundo.



"Estaba en la ducha, me miró, y me dijo: 'Gigi, cuando te miro estoy celoso por tu victoria en el Mundial. Te daría mis tres Champions'. Me explicó que sabía que ganar la Copa del Mundo hace feliz a tu país, a tu gente", contó el italiano.



Gianluigi Buffon conquistó el Mundial 2006, tras vencer en penales a Francia; aunque nunca ha podido, hasta ahora, levantar la Champions League, pese a que llegó a tres finales: 2003, 2015 y 2017.



Por su parte, Dani Alves conquistó las 'Orejonas' de los años 2009, 2011 y 2015 con el Barcelona, pero en las Copas del Mundo no le fue bien. De hecho no estuvo en Rusia 2018 por una lesión .