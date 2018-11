El Mónaco dirigido ahora por Thierry Henry sigue sin funcionar y el último martes cayó goleado 4-0 en el Estadio Louis II por un Brujas que se aferra a sus chances de clasificarse para octavos de final de la Champions League.



Ante un equipo sin confianza y que no conoce la victoria en la 'era Henry' (dos empates y tres derrotas en todas las competiciones), los belgas sentenciaron el encuentro en poco más de 20 minutos, cuando anotaron Hans Vanaken (12 y 17 de penal), Wesley Moraes Ferreira Da Silva (24). En la segunda parte, Ruud Vormer completó la goleada a cinco minutos para el final.



"No hay palabras, lo que es seguro es que es una vergüenza", criticó el defensa Djibril Sidibé, uno de los pocos, junto al colombiano Radamel Falcao, que se mantiene en el plantel de los jugadores que ganaron la Ligue 1 hace dos temporadas.



"Pese a que hemos tenido buenas ocasiones, son los hechos lo que cuentan (...) Es complicado, pero no es una razón, tenemos que ganar partidos", añadió el jugador del Mónaco, que sólo ha ganado uno de los 17 partidos disputados esta temporada (contando todas las competiciones).



Ante esta situación, los hinchas del Mónaco se preguntan cómo sería el once del club del Principado hoy si sus estrellas no hubieran escapado a lo largo de estos años. Por ejemplo, Mbappé, James, Fabinho, entre otros.