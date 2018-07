Una de las noticias que remece el mercado de fichajes de verano trata sobre la posible llegada de Philippe Coutinho al PSG . De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', el crack del Barcelona es la gran apuesta de los franceses a cambio de 316 millones de dólares. Sin embargo, todo podría quedar en una buena intención debido al 'fair play' financiero de la UEFA.



Y es que para fichar al jugador brasileño, el equipo parisino tendría que vender a una de sus estrellas de gran valor. Neymar o Mbappé verían la puerta de salida, aunque al tratarse de uno de los mejores amigos del '10' del PSG , sería el francés quien empiece a hacer maletas apenas una temporada después de haber llegado desde el Mónaco.

Si quiere fichar a Coutinho, el PSG necesita dinero y no puede arriesgarse a incumplir las normas del juego limpio financiero. Es aquí donde el Real Madrid empieza a frotarselas manos ya que ante la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, contratar a Neymar o Mbappé se hace obligatorio. Y ya no tan complicado.



Desde la llegada de James Rodríguez en 2014, como uno de los mejores jugadores del Mundial de Brasil, el Real Madrid no da un golpe tan grande en el mercado de fichajes. De acuerdo a las cifras que manejan los medios, Mbappé llegaría a Chamartín a un costo promedio de 200 millones de dólares.