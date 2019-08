¿Con el ‘Chaval’? Gattuso suena con mucha fuerza para dirigir al Nantes

Luego de haber presentado su dimisión al AC Milan, Gennaro Gattuso no se quedaría mucho tiempo sin trabajo. De acuerdo a ‘Presse-Ocean’ y ’20 minutes’, el técnico italiano podría dirigir al Nantes en la siguiente temporada de la Ligue 1. Luego de dos años con el conjunto rossonero, el ex mediocampista de la Selección de Italia viajaría hasta Francia para tener la misión de entrenar al cuadro francés para llevarlo, por lo menos, a puestos de Europa League.



Gatusso tendrá que responderle a la institución en las próximas 48 horas, así como también deberá hacerlo el Pyramids de Egipto ante la oferta que le han hecho por Cristian Benavente. El mediocampista peruano llegaría a préstamo con opción a compra.



Nantes no tiene técnico en la actualidad tras la marcha de Vahid Halilhodzic, quien dirigió al cuadro galo en la última temporada con un balance de 17 triunfos, seis empates y 14 derrotas. El entrenador serbio logró el 46% de los puntos posibles para un duodécimo puesto en la Ligue 1. No obstante, se espera más de él en cuanto a los resultados del club francés.



Nantes no tiene el poder económico de clubes como el PSG y Marsella, pero siempre a luchar en la zona de arriba de la tabla de posiciones de la Ligue 1.



► Neymar sonríe de nuevo: PSG y Barça ya negocian su préstamo, pero tendrá que hacer un sacrificio



► Dame uno, llévate tres: Real Madrid insiste en un fichaje que pone la Premier League 'patas arriba'



► Ahora llega una oferta de Francia: James Rodríguez, el más pretendido en el mercado de fichajes



► Pudo hacer más Alisson: así fue el gol de Sterling en el Manchester City vs. Liverpool [VIDEO]