Edinson Cavani mostró toda su clase en el partido entre PSG y Reims por la Ligue 1 de Francia, al marcar el empate para el cuadro parisino, luego de aprovechar un rebote para luego 'sombrear' al portero quien se quedó a medio camino.



Sin embargo, así llegó el primer tanto del partido. Tras una descoordinación en la defensa, Xavier Chavalerin anotó el 1-0 para Stade de Reims. Un remate que no pudo contener el portero Gianluigi Buffon.



El error empezó con Draxler, quien no pudo darle pase a su compañero. El alemán se complicó, pero Verratti intentó salvar la jugada sin mucho éxito.



Pablo Chavarria avanzó con el balón hasta el borde del área. Al ver a Xavier Chavalerin desmarcado, no dudo y decidió darle pase. Así, el delantero puso el 1-0 en el Parque de los Príncipes por la Ligue 1.