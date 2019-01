Emiliano Sala y la última foto con el Nantes: volvió a Francia solo para despedirse de sus compañeros

Emiliano Sala tiene en vilo al planeta fútbol luego de que la avioneta privada en la que viajaba de Nantes a Cardiff desapareciera la noche del lunes en el Canal de la Mancha. El delantero argentino se dirigía al Reino Unido para enrolarse a su nuevo club.



Emiliano Sala ya había sido presentado por el Cardiff, que lo fichó para salvar el descenso en la Premier League. Pero antes de empezar a entrenar con el equipo británico, el delantero argentino volvió a Francia solo para recoger unas cosas y despedirse de sus compañeros. Una foto que colgó en Instagram inmortalizó el momento.

La última foto de Sala con el Nantes antes del accidente. (Instagram Sala) La última foto de Sala con el Nantes antes del accidente. (Instagram Sala)

El delantero de 28 años, autor de 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada, había sido traspasado por una suma récord para el Cardiff de 17 millones de euros.



"Estamos muy preocupados por las últimas noticias, por Emiliano Sala. Esperamos una confirmación antes de poder decir nada más", señaló el presidente del Cardiff Mehmet Dalman.

No dan esperanzas por Sala

El oficial jefe de búsquedas aéreas de las islas del canal, John Fitzgerald, dijo a The Associated Press que no espera “encontrar a persona alguna con vida. Creo que la guardia costera tampoco. No sabemos cómo desapareció”.



En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald añadió que el avión “simplemente desapareció. No hubo conversación por radio”. La autoridad marítima regional francesa movilizó un helicóptero de búsqueda.