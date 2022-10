PSG vs Marsella [EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO] se enfrentan por la jornada 11 de la Ligue 1 este domingo 16 de octubre desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y 3:45 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y Amazon Prime Video. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto e incidencias en Depor.com.

Con Lionel Messi otra vez en la convocatoria, PSG tendrá una dura prueba cuando reciba la visita de Marsella, en una nueva edición del clásico francés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Parque de los Príncipes.

¿A qué hora juega PSG vs. Marsella?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

PSG vs. Marsella: canales del partido y cómo ver por TV

El PSG vs. Marsella será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga francesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Parque de los Príncipes y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por ESPN2 Mexico y Star+(Star Plus), mientras que en Francia, la plataforma con los derechos es Amazon Prime Video.

Cómo llegan PSG y Marsella

El PSG, líder de la competición, recibe al Marsella, tercero a tres puntos, en un clásico del fútbol francés en las alturas, el domingo en una 11ª jornada en la que Laurent Blanc debutará en el banquillo del Lyon en la cancha del Rennes.

La semana ha sido complicada para el PSG, tanto en el campo, con el empate 1-1 ante el Benfica en la Champions League, como fuera, con los rumores sobre la intención de Kylian Mbappé de dejar el club y la publicación de que el club creó un ejército de trols en las redes sociales para lanzar campañas hostiles contra sus enemigos.

La buena noticia en PSG la trae Lionel Messi. El argentino volvió a ser considerado luego de dos partidos en los que estuvo ausente, debido a que no andaba físicamente al 100%. Además de ‘Leo’, las estrellas Kylian Mbappé y Neymar están en la nómina.

“Soy entrenador del PSG y estoy contento por ello. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos hacer un gran partido, poner ritmo y calidad y hacer felices a nuestros aficionados”, señaló Christophe Galtier, entrenador del cuadro parisino, en la antesala.

En el Marsella, los días son más bonitos. El miércoles, logró en Lisboa su segunda victoria consecutiva en Champions League, 2-0 ante el Sporting de Lisboa, que le deja en buena posición para avanzar a octavos de final, con un nuevo gol del chileno Alexis Sánchez, convertido en el jugador clave en el equipo de Igor Tudor.

PSG vs. Marsella: probables alineaciones

PSG: Donnarumma, Mukiele, Marquinhos, Pereira, Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat, Messi, Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier.

Marsella: López, Mbemba, Balerdi, Gigot, Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares, Payet, Harit y Alexis Sánchez. DT: Igor Tudor.

¿Dónde juega PSG vs. Marsella?