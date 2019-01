La fuerza de la costumbre: Fábregas reveló que a veces se siente más inglés que español

¿Qué quiso decir exactamente? Cesc Fábregas ya jugó su primer encuentro con camiseta del As Mónaco , pero entre su rápido arribo a Francia y la premura por debutar, no había sido presentado oficialmente por el club del Principado. Este miércoles lo fue, y confesó que, "a veces", se siente "más inglés que español".

"Creo que era el buen momento para dejar la Premier, tras 501 partidos en Inglaterra. Ha sido difícil, tras 13 años en los que he logrado muchos trofeos, he hecho muchos fans y, a veces, me siento más inglés que español", aseguró el exjugador del Barcelona.



Fabregas aseguró abordar esta nueva etapa "como un joven" y, a sus 31 años, dijo afrontarlo "con humildad y ganas de trabajar duro". También reconoció que la presencia de Henry como técnico influyó para aceptar la propuesta del Mónaco.



"Quiero ayudar a Henry y al club, es un gran reto. Hemos empezado bien con un punto en Marsella, es un buen comienzo de nuestra progresión. No estamos en buena situación, pero tenemos jugadores con experiencia", indicó el nuevo futbolista del Mónaco, penúltimo de la clasificación.



Cesc Fábregas señaló que, por ahora, la prioridad es mantenerse en primera, pero no descartó que el equipo entre en una dinámica positiva y opten a clasificarse para una competición europea. EFE