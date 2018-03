Facebook es esa red social en la que las noticias que valen, y las que no también, no tardan en hacerse viral. Es precisamente lo que ha pasado este miércoles con las recientes declaraciones de Mario Balotelli en modo de respuesta al polémico comentario que hizo Dani Alves sobre la muerte de David Astori.



A través de su cuenta en Instagram, Facebook y otras redes sociales, el delantero del Niza lamentó las palabras del crack del PSG y aunque no le quitó del todo la razón, apuntó que no era momento para referirse a las muertes infantiles cuando se refirió a la lamentable desaparición del exjugador de Fiorentina.

"No está equivocado en lo que dijo, pero en ese momento se podría haber guardado esas palabras para sí mismo. Debía haber dado solo las condolencias a su familia, no hacía falta soltar basura. No se pueden hacer tales comentarios cuando alguien muere. Era un comentario que no tenía nada que ver con el tema", dijo Balotelli en declaraciones que se pueden leer en Facebook.



Hay que recordar que el último lunes, tras enviar condolencias a la familia de Astori, Alves criticó que no se le preste la misma importancia a las muertes de los niños en otros países. Además, indicó que morir es una parte de todo proceso de vida.



"Estoy triste por su familia. Creo que Davide hizo lo que tenía que hacer en este mundo caótico y que ahora está en un mundo mejor. En el mundo, sin embargo, miles de niños que no reciben mucha atención mueren cada día, por hambre o por otras dificultades, y son igual de importantes, pero no tienen la misma repercusión. Todos tenemos que morir tarde o temprano porque estamos de paso", había dicho el brasileño en una conferencia de prensa que el PSG transmitió en Facebook.