"Hora de nuevos retos": Gianluigi Buffon se despidió y no jugará más en el PSG

Gianluigi Buffon llegó al PSG esta temporada luego de ser parte de Juventus por más de 17 temporadas. El italiano aceptó el reto francés con la esperanza de pelear grandes torneos como la Champions League; sin embargo, la rápida y frustrante eliminación a manos del Manchester United sepultaron cualquier oportunidad.

El italiano termina contrato el próximo 30 de junio y no ha ampliado vinculación con el cuadro de Neymar y compañía que deberá firmar un portero para no quedarse en el aire. Alphonse Aréola es el único que le queda.

“Un caballero dentro y fuera del campo y un compañero extraordinario. Le deseamos lo mejor para lo que viene. Adiós y gracias por todo. Grande Gianluigi Buffon”, explica el comunicado del PSG.



El entrenador del PSG , Thomas Tuchel, ya había anunciado el pasado 10 de mayo su intención de poner fin a esta rotación.



"No podemos continuar así. Somos el primer club en la historia del fútbol que ha hecho esto" , dijo el técnico alemán. "Era una posibilidad con los dos pero no es posible seguir así, ya que es un puesto muy especial donde hace falta tener confianza, automatismos. No es posible cambiar cada dos o tres partidos.

en el que recaería el italiano".

El internacional italiano disputó 25 partidos con el PSG contando todas las competiciones. En las filas parisinas conquistó la Liga y la Supercopa francesas, pero no logró ayudar a su equipo a pasar una eliminatoria en Champions, siendo responsable en la eliminación en la vuelta de los octavos de final contra el Manchester United en el Parque de los Príncipes (3-1).



► Hasta el momento: Jovic al Real Madrid y todos los traspasos oficiales de la temporada 2019-20 [FOTOS]



► ¡Atención, Florentino! Eriksen le abre las puertas al Real Madrid para firmar este verano



► Fin de la novela: Bayern Munich hizo oficial que James Rodríguez regresará al Real Madrid



► Nada es gratis: la multa que tendrá que pagar Kinsey Wolanski por saltar al campo de la final de Champions League