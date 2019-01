Fin del 'culebrón': Marsella presentó a Mario Balotelli como fichaje para el resto de la Ligue 1

El Olympique de Marsella oficializó el fichaje de Mario Balotelli , que fue presentado en el centro de entrenamiento del club. 'Super Mario', que había sido dejado libre por el Niza, firmó hasta el final de la temporada. Sin embargo, no podrá debutar el viernes contra el Lille ya que no está todavía en condiciones físicas para ello, precisó su nuevo entrenador, Rudi Garcia.



El atacante italiano de 28 años "no juega desde hace dos meses (4 de diciembre), no se ha entrenado y habrá que esperar para saber en cuánto tiempo puede estar al 100%", declaró Garcia poco antes de la oficialización del fichaje.



Según varios medios, Balotelli podría tener un salario de 3 millones de euros hasta junio, una cantidad que se acompañaría de una prima. La firma del contrato pone fin a uno de los culebrones que más eco ha tenido en el fútbol francés en los últimos meses.



Después de dos meses de negociaciones sin fruto durante el mercado de pretemporada y de tres semanas del mercado de enero, el Marsella pudo por fin lograr su objetivo en unas difíciles negociaciones con Balotelli y su agente, Mino Raiola.



El delantero refuerza un ataque del Marsella en apuros, donde los delanteros Valère Germain y Kostas Mitroglou apenas han marcado tres tantos cada uno esta temporada.



Fuente: AFP