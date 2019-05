Allegri ya tendría nuevo equipo y no se descarta que fiche a Griezmann para su proyecto

El mercado de fichajes 2019 de verano promete ser interesante no solo por los jugadores que cambiarán de club, también por los entrenadores. Uno de ellos es Massimiliano Allegri , quien no seguirá más en la Juventus y cuyo futuro ha empezado a vincular con el PSG.



De acuerdo a 'Le 10 Sport', en el equipo parisino no descartan contratar a Allegri en lugar del alemán Tuchel, quien si bien se ha llevado el título de Liga, ha dejado escapar la Copa de Francia y la Champions, el gran objetivo que el PSG viene persiguiendo hace varios años.

En el PSG podrían valorar un cambio de timón para el mercado de fichajes. Sin embargo, tendrían que cumplir algunas exigencias de Allegri. Y es que el italiano pediría nada menos que el fichaje de Griezmann luego de que este decidiera no seguir más en el Atlético de Madrid.



Hay que recordar que el último viernes Thomas Tuchel descartó el fichaje de Griezmann. Sin embargo, la llegada del todavía DT de la Juventus podría alterar los planes. He ahí la obligación del Barcelona de cerrar cuanto antes el fichaje del francés.

El adiós de Allegri

Allegri dejará la Juventus luego de cinco temporadas. Entre sus principales logros se encuentra la consecución de cinco títulos consecutivos de Serie A. Además, en su etapa como DT de la 'Vieja' alcanzó dos veces la final de la Champions League frente a Barcelona y Real Madrid.

