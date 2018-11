El PSG ha hecho provocado la reacción de Adrien Rabiot. El volante, en el pasado mercado de fichajes de verano, se habría reunido con los directivos parisinos con la intención de seguir en el club con una extensión de contrato por las próximas tres temporadas, a lo que Antero Henrique, director deportivo del club, le ha explicado la situación en la que vive la institución, por lo que no había el suficiente dinero para darle lo que Rabiot estaba esperanzado en ganar por temporada para continuar en París en pro del título de la Champions League.



De acuerdo al libro París Inside, el centrocampista pidió 10 millones de euros netos por temporada, oferta que había recibido de parte del Barcelona , a lo que Antero Henrique simplemente dijo que había siete millones de euros y que si no renovaba, podía ser enviado a la ‘congeladora’ durante toda la temporada, tal como había pasado con jugadores como Jesé y Ben Arfa, en el pasado. Rabiot explotó y hasta la fecha no firmado ningún vínculo con el club.



“Antero Henrique reafirmó al Clan Rabiot (madre e hijo) que una prima para la firma del contrato no era viable. Contrariamente al FC Barcelona, que le ofrece una prima de 10 millones de euros para firmar, además de un salario anual de la misma cifra, el PSG le propone siete millones de euros con bonus llegando hasta los 10, sin prima. Un anuncio que desencadena la ira de Rabiot, ya enfadado por la imagen que el club está dando de él a los aficionados. Rabiot afirma estar harto de Francia. Si el PSG no iguala lo que le ofrece el Barça, se irá el verano que viene,” indica el libro.



Adrien Rabiot (23 años) es actualmente jugador del PSG y acaba contrato este verano de 2019. Mucho se ha especulado sobre su salida del club, y el Barça es uno de los equipos con los que más se ha relacionado al centrocampista francés.