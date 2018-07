Su continuidad en el Barcelona era insostenible, más aún con el fichaje de Arthur. Finalmente, el portugués André Gomes saldrá en este mercado de pases de la entidad azulgrana y según informa el Diario As de España, el Arsenal de Emery estaría interesado en el mediocampista, aunque aún no ha lanzado ninguna oferta.

Los 'Gunners' están a punto de iniciar una nueva etapa y se encuentran en una especie de 'reconstrucción'. Y el centrocampista portugués encaja perfecto en el perfil físico-técnico de Emery . Pero si aún no hay una oferta concreta es porque el mismo Barcelona no ha fijado un precio por su salida. Pagó 35 millones, aunque, desde luego, se conformaría con un precio menor.

Las dos temporadas de Gomes como azulgrana fueron, por decirlo menos, erráticas. El luso jamás llegó a adaptarse al equipo ni a la presión de la hinchada. Incluso, llegó a confesar en abril de este año que no se sentía bien ni disfrutaba lo que hacía. Esos miedos, incluso, lo dejaron fuera del Mundial Rusia 2018 .



El Barza intentó darle salida ya hace un año, pero finalmente Ernesto Valverde decidió darle una oportunidad. Sin embargo, en este mercado su salida es prioridad. De hecho, el portugués no acompañará al resto de sus compañeros en la gira por Estados Unidos .



Como se recuerda, el volante portugués llegó al cuadro del 'Barza' a mediados de 2016 procedente del Valencia. En el elenco del Mestalla fue uno de los mejores, pero cuando cambió de piel no mostró el nivel que tenía en el conjunto 'che'.