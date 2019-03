¡Podría irse de París! Crack del PSG no llegó a un acuerdo con el club y su renovación fue aplazada

Cualquier cosa podría pasar. El defensor brasileño Dani Alves podría estar viviendo su última temporada con el PSG luego de que el diario 'AS' pudiera conocer que las negociaciones entre el club parisino y el jugador continúan sin cerrarse, esta vez debido a que no ambas partes no han llegado a un acuerdo en cuanto a la duración del nuevo contrato.



Las negociaciones se retomarán la próxima semana. A pesar de que parecía que se podía llegar a un acuerdo de manera rápida y satisfactoria, no fue así. Según las mismas fuentes, el problema en cuestión no estriba en un asunto económico, sino de tiempo.



¿Cuál es el problema? Mientras que Dani Alves pide dos temporadas fijas, la propuesta del Paris Saint-Germain pasa por la de una temporada con opción a otra más en función de los partidos disputados. Las partes están condenadas a entenderse, puesto que Thomas Tuchel está contando con el lateral brasileño y se muestra encantado con la posibilidad de que continúe en el Parque de los Príncipes.

Por otra parte, en el PSG entraron en un breve receso por la fecha FIFA y Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El 31 de este mes volverá a la acción frente al Toulouse como visitante.



