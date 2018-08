Mariano Díaz fue una de las grandes apariciones de la temporada anterior. El delantero logró un buen primer curso con el Olympique de Lyon, marcando 21 tantos: 18 en la Ligue 1, dos en la Europa League y uno en la Copa de Francia. Entre los sondeos y rumores sobre fichajes del Real Madrid , el nombre del dominicano saltó sobre la mesa aunque algunos medios españoles rápidamente lo descartaron.. pero él no.

El propio Mariano, a través de su cuenta de Twitter afirmó que "al Real Madrid no se le puede decir que no", en respuesta a una publicación en la que se aseguraba que había rechazado su vuelta a la 'Casa Blanca' porque no quería ser suplente de Benzema.

Al Real Madrid no se le puede decir que no...😏 https://t.co/TM5fkYwfvd — Mariano Diaz Mejia (@marianodiaz9) 10 de agosto de 2018

Mariano Díaz, recordemos, salió de las canteras del Real Madrid, pero tras llegar al primer equipo y formar parte de la pretemporada del curso anterior, el club decidió venderlo por ocho millones de euros al Lyon.



La genial temporada volvió a llamar la atención del Madrid en algún momento. Los blancos no se guardaron opción de recompra, pero si cuentan con un derecho de tanteo en caso de que otro club quiera tenerlo y un 35% de la plusvalía de una posible venta.



"La verdad que tengo cinco años de contrato aquí, pero volver a jugar en el Madrid sería algo increíble. Sin embargo, en su momento decidí que salir del club era la mejor opción", reconoció Mariano en marzo de este año en entrevista con el programa radial El Larguero.