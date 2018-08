Muchos hinchas colombianos quedaron sorprendidos cuando vieron que el nombre de Radamel Falcao no aparecía en la lista de los titulares para enfrentar al Nantes por la fecha 1 de la Ligue 1. Es más, pensaron que ya no entraría a jugar con el AS Mónaco ya que el final del partido estaba cerca.



Sin embargo, como reza el dicho de que "lo bueno se hace esperar", el delantero colombiano tuvo paciencia y recién entró a los 67 para darles una alegría a los hinchas al marcar su primer gol en la Ligue 1 y decretar así el triunfo del equipo de Jardim.

Tal como se ve en imágenes, Jovetic y Grandsir armaron un jugada en pared y fue este último quien sirvió en el área para que Radamel Falcao defina a placer. Así llegó el tercer gol del equipo del Principado y la posterior victoria en el debut en el fútbol francés.



Como no quedó contento con el gol que le hizo al equipo del peruano Percy Prado, Radamel Falcao también metió una asistencia en el gol de Jovetic. Sacó un pase largo y el extacante del Inter de Milán definió con toda tranquilidad.