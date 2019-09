¡Estás loco, Neymar, estás loco! La 'chalaca' del brasileño en el minuto 90 para darle la victoria al PSG

PSG vs. Estrasburgo se enfrenaron en el Parque de los Príncipes en un encuentro que parecía terminar empatado a cero. Los dirigidos por Tuchel no tenían cómo; sin embargo, Neymar , en los últimos minutos logró sacar un 'AS' bajo la manga y anotar un verdadero golazo.

El delantero recibió el centro desde la izquierda y logró elevarse para realizar una 'chalaca' que sorprendió al portero Sels, quien no pudo hacer absolutamente nada y se quedó parado frente al remate del brasileño.

Neymar sorprendió con una terrible 'chalaca' para el 1-0 en el PSG vs. Estrasburgo. (Ligue 1)

Neymar pasó por alto la animadversión que le mostró el público del Parque de los Príncipes. El brasileño fue pitado por la grada e insultado por los ultras. No le perdona la afición del París Saint Germain la actitud mostrada a lo largo del verano y idea de marcharse del club sin disimulo.



Aún así, el brasileño estuvo activo en su primer encuentro de la temporada con el campeón francés. Una lesión y las dudas sobre su futuro retardaron su puesta en escena en Francia. Neymar jugó con su selección, ante Colombia y Perú. Pero hasta ahora no había formado parte del once de Thomas Tuchel.

► Los ojos sobre Hazard: así les fue a los último cracks cuando debutaron con el Real Madrid en el Bernabéu [FOTOS]



► HORARIO y CANALES del Barcelona vs. Valencia EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver partidazo por Liga Santander



► Apareció el 'Gato': gol de Benzema de cabeza a pase de Carvajal en el Real Madrid vs. Levante [VIDEO]



► ¡Asistencia de James! El gran pase del colombiano para el doblete de Benzema y el 2-0 del Real Madrid ante Levante