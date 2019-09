Le metió su 'chiquita' al Real Madrid: el mensaje de Keylor Navas tras su ansiado debut en el PSG

El arquero costarricense Keylor Navas afirmó que su estreno con el París Saint-Germain , este sábado con un triunfo agónico por 1-0 sobre el Estrasburgo en la quinta jornada de la Ligue 1, fue "muy bonito" y destacó que sus nuevos compañeros le hacen sentir "en casa". El exjugador del Real Madrid busca hacer historia en Francia luego de su polémica salida del Santiago Bernabéu.



"Ha sido muy bonito. Desde que llegué, tanto el club como aficionados y compañeros me han recibido muy bien. Me siento muy feliz, con muchísimas ganas de seguir esforzándome y ayudando a todo el mundo", declaró Navas al término del partido del PSG contra los alsacianos.



"Desde que llegué me han hecho sentir como si ésta hubiera sido mi casa toda la vida, así que estoy muy bien", insistió. Asimismo, Navas dijo que ha pasado la página de su etapa en el Real Madrid, que será precisamente el rival el miércoles del PSG en el arranque de la fase de grupos de la Champions League.



" Estoy tranquilo, en el París Saint-Germain, que es mi casa. Tengo una camiseta puesta que la voy a defender a muerte, eso es lo más importante. El pasado ya está ahí. Hice una carrera que me gustó mucho en el Real Madrid pero ahora quiero hacer una carrera también aquí, quiero lograr títulos, que para mí es importante. Con mentalidad ganadora, siempre", aseguró.



El portero 'Tico' también valoró positivamente el partido de su nuevo compañero brasileño Neymar, que en su regreso al equipo tras su traspaso fallido al Barcelona, dio la victoria al PSG con un gol en el minuto 90+2. "Vimos el partido que hizo. Se esforzó desde el primer minuto e hizo el golazo que hizo, que nos da la victoria. Estamos todos juntos y hay que seguir así", destacó.

